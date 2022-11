Clarence Gilyard Jr è morto | l’attore era noto per Walker | Texas Ranger e Trappola di cristallo

(Di martedì 29 novembre 2022)Jr. èil 28 novembre 2022 all’età di 66 anni;eraprincipalmente il personaggio di James Trivette in, e per aver preso parte a titoli quali Top Gun,di, Karate Kid II – La storia continua. Le cause della morte dell’interprete non sono state ancora rivelate. Il College of Fine Arts dell’Università del Nevada, Las Vegas, doveera professore di Cinema e Teatro, ha condiviso la notizia della sua scomparsa. La carriera dell’interprete ha attraversato più di 30 anni di cinema, televisione e teatro. Il suo primo ruolo cinematografico è stato quello di Sundown nell’originale Top Gun (1986), e in ...

