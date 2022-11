Bitonto-Bari | due mezzi pesanti ribaltati | incidente in autostrada Tratto chiuso

(Di martedì 29 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle ore 7:15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamenteilcompreso tranord, in direzione Taranto a causa di unavvenuto all’altezza del km 664. L’ha visto coinvolti dueche urtandosi si sonooccupando l’intera carreggiata. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco didi Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno delil traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Taranto. L'articolo ...

