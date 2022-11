Biathlon | start list individuale femminile Kontiolahti 2022 | pettorali di partenza e italiane in gara

Kontiolahti è diventata la casa delin Finlandia, tanto da organizzare due edizioni dei Mondiali (1999 e 2015). Non è un ... 18 sprint, 13 inseguimenti, 3 mass), di cui sei con valore ...Lalist , con i pettorali e gli italiani in gara, dell 'individuale maschile della prima tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 dia Kontiolahti. Saranno cinque gli azzurri al via: Tommaso ...La start list, con i pettorali e le italiane in gara, dell‘individuale femminile della prima tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon a Kontiolahti. Cinque le azzurre che prenderanno parte alla ...Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Mittwoch mit dem Einzel der Damen fortgesetzt. Das Rennen über 15 Kilometer beginnt um 13:15 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.