Udinese | un attaccante nel mirino di diversi club | in corsa anche due italiane

(Di lunedì 28 novembre 2022) Undell’, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, sarebbe finito neldi quattro società che starebbero seguendo il calciatore. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’è stata autrice di un’ottima prima parte di stagionese nelle ultime cinque gare, prima della pausa per il Mondiale in Qatar, ha conquistato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Footballnews24.it

... una delle ultime idee della dirigenza della Lazio porterebbe al nome di Kevin Lasagna ,ormai esperto in Serie A, oggi al Verona. L'exsarebbe sicuramente una pista abbordabile ...Commenta per primo Fiorentina, Napoli, Everton e Borussia Dortmund . Sono questi i 4 club che in vista del prossimo mercato invernale hanno messo nel mirino e stanno seguendo l'dell', Beto. Mercato Fiorentina, non solo Pereyra: interesse per un attaccante dell’Udinese Un attaccante dell’Udinese, secondo alcune indiscrezioni di mercato, sarebbe finito nel mirino di quattro società che starebbero seguendo il calciatore.Nel caso in cui a gennaio la Fiorentina dovesse decidere di cedere Arthur Cabral, autore di un super gol al Maradona un anno fa ma deludente per il resto, oltre al ...