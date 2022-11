Tragedia in volo | steward ha un infarto e muore a bordo dell’aereo | inutile l’atterraggio di emergenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022)su undella Gulf Air partito dal Bahrain e diretto a Parigi, in Francia. Durante il viaggio, uno degli assistenti disi è sentito male, ha avuto uned è morto a. Inutili tutti i tentativi dei soccorritori di rianimarlo dopodi: lo stewart è deceduto prima dell’arrivo in ospedale. Tutto è successo martedì 22 novembre sulGF-19 decollato all’1.40 dal Bahrain International Airport e diretto a Charles de Gaulle, nella capitale francese. Mentre il velisi trovava ad una quota di 10mila metri d’altezza nei cieli dell’Iraq, Yasser Saleh Al Yazidi ha iniziato a sentirsi male per quello che è stato riconosciuto come un. Subito è ...