Sirene di mercato per Lobotka | la rivelazione sulla sua reazione

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il Napoli del presidente De Laurentiis è ormai sotto i riflettori in Italia e in Europa grazie alle prestazioni che gli hanno permesso di conquistare il primo posto in classifica con ben otto punti di vantaggio sul Milan. Nel mirino delle big europee è entrato Stanislavche in quest’inizio di campionato ha fatto ben L'articolo

'Oggi Lobotka è tra i più forti in Europa e, non a caso, ci sono moltediper lui ma a Napoli è felicissimo. Ho parlato con Lobo, era molto contento della pausa perché può recuperare ......rouge che vide i pionieri del consumerismo ergersi non solo come raddrizza - torti in un...la nave tra Scilla e Cariddi e fa tappare le orecchie di cera per impedire di ascoltare leche ...Il Napoli del presidente De Laurentiis è ormai sotto i riflettori in Italia e in Europa grazie alle prestazioni che gli hanno permesso di conquistare il ...Il Napoli sta mettendo in mostra tanti grandi talenti in questa stagione, e alcuni stanno attirando sguardi indiscreti dai top club europei.