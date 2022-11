“Siete proprio delle me**e” Bufera al GF Vip 7 | frasi choc dalla regia su Edoardo Donnamaria

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022) Caos al GF Vip 7 sulla. Presumibilmente per sbaglio i microfoni sono rimasti accesi e si è potuto ascoltare qualcosa su, che invece non andava sentita. Si trattava di una conversazione tra due autori, che concorrenti e pubblico hanno udito a sorpresa. Chissà se la questione sarà tirata in ballo da Alfonso Signorini nella serata del 28 novembre, ma ciò che è certo è che il vippone interessatovicenda ha immediatamente reagito e decisamente in malo modo, dopo quelle parole sul suo conto. Mentre si trovavano all’interno di unastanze del GF Vip 7, alcuni concorrenti hanno ascoltato lavisto che i microfoni erano tenuti acceso per un errore quasi imperdonabile. Intanto, nella casa è avvenuta anche una confessione di Antonino Spinalbese sui suoi ...