Se la tastiera Bluetooth non funziona su Windows 11 | come risolvere

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 28 novembre 2022) Laè decisamente comoda da usare sui PC posizionati su scrivanie in ordine (senza nessun filo visibile) ma,qualsiasi periferica collegata al computer, può incappare nei più disparati tipi di errori: si va dalla semplice disconnessione improvvisa alla mancanza di input per alcuni tasti, senza dimenticare a perdita dell'associazione con il PC e il malmento totale (non si accende nemmeno). Nella guida che segue abbiamo raccolto tutti i suggerimenti utili peri problemi con unache nonsul sistema operativo11. La maggior parte dei trucchi suggeriti possono essere applicati anche sulle precedenti versioni di, ma per comodità vi ...