Qatar | invasione di campo con la bandiera arcobaleno

LUSAIL () - Il Portogallo di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e blindare la qualificazione agli ottavi di finale, lanciandosi in testa al gruppo H. ...È stata la prima grande città occupata dalla Russia già dall'inizio dell', incominciata il ...Russia volesse attaccare il Giappone nel 2021 di Lorenzo De Vizzi Arati Mondiali di calcio...Circa 5 minuti dopo la ripresa di Portogallo - Uruguay, un fatto davvero singolare è accaduto al Lusail Iconic Stadium. Un uomo è improvvisamente entrato in campo correndo da una parte all'altra del ...L'esterno d'attacco del Real Madrid si fa vedere anche nella ripresa e trova il gol, ma il Var annulla per un fuorigioco di Richarlison a inizio azione. Nel finale ci pensa il leader emotivo della squ ...