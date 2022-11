Proteste in Cina | la Bbc denuncia l’arresto di un suo inviato | il giornalista Ed Lawrence

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sono dilaganti ledella popolazione incontro la politica zero-Covid decisa da Pechino e contro l’inasprimento delle misure di isolamento, mentre in tutto il Paese i contagi sono in continuo aumento. Il Paese registra infatti oggi un nuovo record di positivi giornalieri sfiorando quota 40mila. In alcuni video circolati sui social si vedono manifestazioni anche a Chengdou, una delle principali città nel sud-ovest della Nazione, dove i contestatori gridano slogan per la libertà di parola, ricordando la storia e i diritti umani contro la dittatura. La Bbc hatoe il pestaggio di Ed, un suoimpegnato a testimoniare lein corso a Shanghai, in, contro le drastiche misure di contenimento del ...

