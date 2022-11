Perisic a cuore aperto | “Mi mancano l’Inter e l’Italia”

(Di lunedì 28 novembre 2022) La netta vittoria contro il Canada ha ridato fiducia alla Croazia, che ora si prepara a sfidare il Belgio nell’ultimo e decisivo appuntamento della fase a gironi in programma per giovedì. Contro la nazionale nordamericana è tornata a brillare la stella di Ivan, autore di un doppio assist per Kramaric. Proprio l’ala del Tottenham ha rilasciato un intervista, a tratti nostalgica, per “La Gazzetta dello sport“. L’ex Inter ha così parlato riguardo al suo trascorso in Italia: “Mi manca un po’,saranno sempre casa mia. Tutto sommato, Milano e il vostro Paese sono i posti in cui sono rimasto più a lungo, nella mia vita da calciatore. Provo un po’ di nostalgia ma tornerò presto e avrò qualcosa di importante da fare. La Champions contro il Milan mi aspetta…”..Croazia Inter – ...

Corriere dello Sport

Al 70'si mette in proprio e offre a Kramaric una palla d'oro, controllo neldell'area e sinistro impeccabile: 3 - 1 e sipario. L'ultima porzione di gara serve solo ad arrotondare il ...... ovvio allora che a suonare la carica e a far capire che i Mondiali non si guardano, si giocano, sia Amrabat ,, cervello e muscoli del Marocco. E anche tackle , come quello che ferma... Perisic-Kovacic, Inter nel cuore aspettando il Mondiale Ivan Perisic ha lasciato l'Inter, ma l'affetto per i colori nerazzurri non è svanito. L'esterno del Tottenham, impegnato con la sua Croazia nei Mondiali in Qatar, ha parlato a Gazzetta.it e confessato ...La Croazia detta il ritmo e quando accelera fa centro. Al 70' Perisic si mette in proprio e offre a Kramaric una palla d'oro, controllo nel cuore dell'area e sinistro impeccabile: 3-1 e sipario.