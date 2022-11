Paredes | il riscatto si allontana | la motivazione è doppia

(Di lunedì 28 novembre 2022) La Juventus sembra abbia deciso di non riscattareal termine della stagione; ladi questa scelta dovrebbe essere. Tra le società che si sono mosse di più nella passata sessione di mercato estivo troviamo, senza nessun dubbio, la Juventus; i bianconeri hanno portato alla corte di Allegri una serie di rinforzi di assoluto livello con l’obiettivo di vivere una stagione nel protagonismo più assoluto. Le cose non sono andate secondo le più rosee previsioni considerando la distanza dalla vetta della classifica e l’eliminazione, ai gironi, dalla Champions League. Dei nuovi arrivati non possiamo non sottolineare le difficoltà mostrate da. LaPresseIl centrocampista doveva rappresentare il punto di forza della Juventus, il giocatore in grado di dettare tempi e ritmi di gioco all’interno della ...

10 Ieri sera un'altra panchina (un'altra bocciatura) . Nemmeno nel match contro il Messico Leandroha avuto l'occasione di mettersi in mostra con la maglia dell' Argentina , quella tanto bramata fin dalla scorsa estate quando ha accettato con piacere la corte della Juve con la speranza di ...... un altro aiuto per il centrocampista serbo della Lazio può arrivare da Leandro: l'eliminazione dalla Champions League ha cancellato l'obbligo di, così il regista argentino può ...Paredes Futuro Juventus. Futuro Paredes: c'entra Milinkovic Savic! Il francese difficilmente rinnoverà con la Juventus, mentre per il secondo sono ben avviate le trattative per portarlo in bianconero.