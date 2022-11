Oroscopo giornaliero | 28 novembre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 28 novembre 2022) Le nostre azioni e il nostro scopo possono essere particolarmente allineati mentre la luna in Acquario si collega al sole in Sagittario alle 3:06. Marte retrogrado in Gemelli si connette con Saturno nell’Acquario alle 12:56, creando un’atmosfera di supporto mentre ci muoviamo attraverso così tanti cambiamenti. È tempo di diventare reali su qualsiasi problema di