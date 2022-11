Le 5 migliori app contro lo spreco di cibo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Lodiè una realtà che si deve affrontare per il bene del pianeta: in aiuto arriva la tecnologia con delle app per smartphone molto utili

Wired Italia

..."Retailer innovativo" per ladi realtà aumentata Dacia AR alla Nuit du Commerce Connecté (Notte del Commercio Connesso), vera e propria cerimonia degli Oscar del retail, premia le...... navigazione con mappatura laser - Mobile- 90 minuti di autonomia, ricarica e ripresa ... Neato D800 è un robot aspirapolvere affidabile, con molte delle caratteristiche deimodelli appena ... Le 5 migliori app per riconoscere le piante Quali sono le migliori app per riconoscere piante, ma anche fiori, alberi da frutto e non, erbe e altre specie del mondo vegetale Abbiamo scelto cinque software, tutti gratuiti e funzionanti sia su ...Apple ha mostrato per la prima volta l’app Oceanic+ durante il keynote di settembre per la presentazione degli iPhone 14 e Apple Watch Ultra: ora la multinazionale di Cupertino annuncia che l’app che ...