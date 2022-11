(Di lunedì 28 novembre 2022) ROMA -è uno dei campioni che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale. E' stato il simbolo della Roma , ha vinto un Mondiale nel 2006 con la Nazionale italiana , per tanti ...

E' il caso di Weston McKennie, centrocampista della Juve, che dal ritiro degli USA in Qatar ha confessato questa curiosità: "Il mio idolo calcistico è Francesco Totti". Così l'americano, in un botta e risposta. La scorsa estate Allegri chiese a McKennie dieci reti, lui accettò la sfida. Eravamo nel contesto della Continassa, primo test. La confessione di McKennie: "Il mio idolo è Francesco Totti"