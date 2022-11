Il Giornale e gli urlatori in tv | la misura è colma | sono tutti allenatori mancati o falliti

(Di lunedì 28 novembre 2022) La, scrive Ilriferendosi alle telecronache degli. Si parla di Lele Adani, protagonista della telecronaca Rai del Mondiale in Qatar. Un tempo c’erano i telecronisti garbati, forse anche un po’ soporiferi, ma erano forse migliori deglidi oggi. “Glihanno preso il sopravvento anche nelle telecronache: dalle «sciabolate» e dagli «incredibile» di Piccinini in poi, l’iperbole è obbligatoria. Se pensiamo che Bruno Pizzul definì il gol di mano di Maradona all’Inghilterra una «gherminella»… Il problema è che adesso non urlano più solo i Caressa e i Pardo, ma l’epidemia ha contagiato addirittura le seconde voci, quelli che dovrebbero essere gli opinionisti, i commentatori tecnici. L’intrattenibile Daniele Adani, «ha parlato Messi, io ho solo ...

TUTTO mercato WEB

Del restoappassionati di gossip non aspettavano altro: solo qualche giorno fa la coppia era ... Una vera e propria fuga d'amore quella documentata daldi Alfonso Signorini: la Leotta e ...Acquisito questo risultato,stessi sindacati avevano incontratoamministratori dei vari enti per capire quali spazi effettivi ci fossero nelle dotazioni organiche, ben sapendo che i numeri ... Il Giornale: "Il Marocco batte il Belgio: gli immigrati bruciano tutto" Il Portogallo è in lutto per la morte, avvenuta sabato, di Fernando Gomes, 66 anni, uno dei maggiori attaccanti della storia calcistica lusitana, ma Cristiano Ronaldo e il mercato ...Qatar 2022 . Dopo i fischi ricevuti dai tifosi all'Al Bayt Stadium di Al Khor, oggi sono giornali e siti a criticare gli inglesi. Per 'The Sun', ad esempio, è stata una prestazione 'da incubo' . 'Aspe ...