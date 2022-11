Il Denaro

... tanto da portare le offerte irrifiutabili a una soltanto (governo, ndr ) per coloro che ... E' questa l'ultima parola magica riproposta dal governo, che fino ad oggi però inon li ha ...No, non era, era il molto draghiano Giancarlo Giorgetti, nella parte per lui insolita del poliziotto cattivo. Toccava a lui frenare gli eccessi e spiegare che i soldi per imancano. "... I miracoli di Draghi e la scommessa di Giorgia a Meloni, a Salerno si presenta l'ultimo libro di Napoletano - Ildenaro.it La realtà è che tra le promesse roboanti lanciate in campagna elettorale dai partiti dell’attuale maggioranza e i limiti della manovra appena varata sta tutta ...E chi ci provava finiva tagliato fuori dalle conferenze nell’indifferenza dei colleghi.Grazie al governo di destra avvengono miracoli inattesi ... inflessibili guardiani del potere al tempo di Mario ...