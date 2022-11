GQ Italia svela i Men of the Year 2022

(Di lunedì 28 novembre 2022) GQoggi i Men of theovvero le personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e dello stile che maggiormente hanno influenzato il. Per celebrarli, un numero speciale, in edicola dal 29 novembre, con cinque cover dedicate ad Alessandro Borghi, Stanley Tucci, Marcell Jacobs, Ernia, e Max Verstappen che si raccontano a GQ in maniera inedita, e un party che si terrà il 1° dicembre. Ecco chi sono i GQ Men of theAlessandro Borghi: attore dell’anno Dopo il premio della giuria a Cannes per Le otto montagne, il successo della seconda stagione di Diavoli, la presentazione a Venezia de Il sole di mezzanotte e un film promettente come Delta, l’attore è ora impegnato sul set di Supersex, la serie Netflix dedicata alla vita e alla carriera di ...

