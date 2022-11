Empoli | Sky | “Occhi Francesi su Parisi”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 28 novembre 2022)- L’è ritornata a lavoro dopo la sosta Mondiale, che continuerà ancora fino al 18 Dicembre, Zanetti ha ritrovato quasi tutto il suo team al completo per ricominciare gli allenamenti giornalieri. Il mercato è attivo in Serie A, soprattutto durante la sosta per il Mondiale che accende i riflettori delle squadre estere sul nostro campionato. L’è una delle protagoniste di questo inizio di Serie A, dove i giocatori più giovani si sono messi in mostra, uno di questo è Fabiano. Il terzino dei Toscani ha realizzato 1 rete e ha conquistato la titolarità effettiva nella squadra di Zanetti, il mister ex Venezia adora il giocatore. Dalla Francia, però, si è parlato di un interessamento del Nizza verso il giocatore Empolese. In Serie A, anche la Lazio e l’Inter seguono ...