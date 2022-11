Covid | l’appello di Garattini | “Contagi in aumento | vaccinatevi”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 novembre 2022) Bergamo. “La pandemia da-19 non è finita. Questa settimana c’è stato undei, quindi delle ospedalizzazioni, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi: non bisogna abbassare la guardia”. Così il professor Silvio, presidente dell’istituto Mario Negri, traccia il punto della situazione sulle evoluzioni della curva pandemica. Inoltre, lancia un appello a vaccinarsi, considerando che il nuovo vaccino offre una buona protezione contro le nuove varianti, in modo da ridurre i rischi di contrarre la malattia in forma grave. Abbiamo intervistato il professorper saperne di più. Come sta andando la pandemia? Non molto bene, perché stiamo assistendo a un ulterioredei. Quest’ultima settimana ...