Convocati per domani

(Di lunedì 28 novembre 2022) Si torna in campo dopo 15 giorni di stop,alle 15.00 al Tombolato CITTADELLA – COSENZA per la 14ª giornata di Serie BKT. Rientra Branca dopo le 4 giornate di stop inflitte dal Giudice sportivo. Occhio ai cartellini gialli perché il 23 granata resta in diffida assieme a Perticone e Tounkara.Sempre ai box Baldini, Asencio e Felicioli, Embalo influenzato, non saranno del match. 22 ida mister Gorini: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca DIFENSORI2 PERTICONE Romano5 DEL FABRO Dario 6 VISENTIN Santiago15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro19 CIRIELLO Vincenzo84 CASSANDRO Tommaso CENTROCAMPISTI8 MAZZOCCO Davide16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio72 DANZI Andrea ATTACCANTI9 TOUNKARA Mamadou10 ANTONUCCI Mirko11 BERETTA Giacomo30 LORES VARELA Ignacio99 ...

Cagliari Calcio

Il portiere del Camerun, André Onana, è stato escluso dalla rosa prima della partita contro la Serbia di oggi. Lo scrive Rmc sport. La motivazione sarebbe una sanzione disciplinare, e non è precisato ......su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti qatar 2022 Il bilancio dei nazionali di A squadrasquadra Sono 65 i... I convocati per Frosinone-Cagliari Inoltre, per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi! Parma-Inter Women è la decima partita nerazzurra in ...Giovedì si parte per il ritiro. Del gruppo in partenza per la Turchia, ovviamente, non faranno parte i giocatori impegnati al Mondiale ...