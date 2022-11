Christillin | «Mondiale delle sorprese | ma il Qatar non è stato all’altezza»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Evelina, membro UEFA, ha parlato dele dei risultati a sorpresa di alcune gare: le sue dichiarazioni Evelinaè intervenuta ai microfoni di Radio Anch’io Sport per parlare di Mondiali. MONDIALI – «Sono stati otto giorni con belle partite. Un’unica squadra non è statadel gioco, ovvero il, malgrado le aspettative e i preparativi. Questoassegnato 12 anni fa e quello che èfatto a livello strutturale non si può dire lo stesso per la squadra. Ci sono state grandicome quelle dell’Arabia Saudita e del Giappone e questi risultati, come anche quello del Marocco, hanno dimostrato che il calcio globale è migliorato». FASCIA “ONE LOVE” – «Questo è vero ...

... che non garantiva alcun diritto ai lavoratori, è stata tolta", ha proseguito la. "In ... Gli Juventini alHo visto Rabiot in forma, non stiamo parlando dei livelli di Mbappé e ...Evelina Christillin, membro della Fifa in quota Uefa, ha parlato del Mondiale e non solo nel corso di "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio1: "Sono stati otto giorni con ...La dirigente Uefa: 'Ai Mondiali ho visto tante belle partite'.TORINO (ITALPRESS) - 'La Nazionale del Qatar non è all'altezza. L'assegnazione al ...