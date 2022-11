Casarin | «I maxi recuperi? c’è molta confusione»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Paolostorico arbitro ed ex dirigente arbitrale, ha parlato nel corso di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio1 . L’ex arbitro ha parlato dei recentiche abbiamo assistito ai Mondiali in Qatar. Queste le parole disui: «Si sono imbarcati in una situazione confusa. Non siamo abituati a questi tempi supplementari. Questa novità dovrà essere rivista» Sulla prestazione di Orsato: «Quello di Orsato è stato il miglior arbitraggio visto finora insieme all’arbitro di Spagna-Germania. Ha fischiato 34 falli. Intorno al 92-93 quando c’è stata una fioritura di grandi arbitri i falli medi erano 43. Quindi anche su questi numeri bisognerebbe riflettere». L'articolo ilNapolista.

