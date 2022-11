Traffico Roma del 27-11-2022 ore 17 | 30

(Di domenica 27 novembre 2022) Luceverdementovati dalla redazione Buonasera ancora Buona domenica ci sono difficoltà a lungo la Aurelia un incidente sta provocando incolonnamenti tra Maccarese e Malagrotta in direzionesul Raccordo Anulare e causaintenso abbiamo cose in carreggiata interna tra la Cassia bis Veientana nella Salaria ancora sul raccordo anulare è decisamente trafficata la zona sud ci riferiamo alla carreggiata esterna interessata da rallentamenti e code a partire dall’uscita Laurentina fino alla Prenestina in tangenziale code dall’uscita Porta Maggiore Scalo San Lorenzo fino a viale Castrense in direzione di San Giovanni al centro abbiamointenso con rallentamenti sul lungotevere tra l’isola Tiberina e Ponte Regina Margherita in Prati per un evento commerciale chiusa alPiazza ...

... poiché interessa molte grandi città del nostro Paese: dae Napoli a Milano , passando per Bologna . Si temono forti disagi anche dal punto di vista del( come capitato il 21 ottobre, ...'Oggi come oggi - spiega il sindaco, Mauro Benvenuto - i locali del comando di viahanno una scarsa ricezione del segnale per ildati e per la telefonia mobile e dunque c'era la ...dopo il ministero degli Esteri e dopo il Coni "dove non ci sono abitazioni e i flussi di traffico sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli di Piazzale Clodio". Nel complesso richiesti oltre 2 ...Circa un terzo delle morti totali coinvolgono pedoni o biciclette. I monopattini, sono stati coinvolti in 811 incidenti ...