Totti | Chanel risponde alle critiche sui ritocchini citando Elenoire Ferruzzi | «Non voglio somigliare a voi | facce di»

(Di domenica 27 novembre 2022) Chesia una fan della chirurgia estetica non è certo una novità. La 15enne, figlia di Francescoe Ilary Blasi, in una diretta Instagram ammise di voler fare dei...

risponde alle critiche La figlia di Francescoha utilizzato una frase dell'ex concorrente del Gf Vip per ribadire la sua posizione, sebbene con termini piuttosto coloriti....ha deciso di fare una dolcissima dedica al suo papà Francesco e lo ha fatto sui social. Sono lontani i tempi in cui si diceva che i figli di Francescoe Ilary Blasi, d opo il ...Che Chanel Totti sia una fan della chirurgia estetica non è certo una novità. La 15enne, figlia dell'ex capitano della Roma e Ilary Blasi, in una diretta Instagram ammise di ...Che Chanel Totti sia una fan della chirurgia estetica non è certo una novità. La 15enne, figlia dell'ex capitano della Roma e Ilary Blasi, in una diretta Instagram ammise di ...