Tananai | tra euforia e momenti bui | La musica mi aiuta a capirmi

All Music Italia

Ma se c'è un grosso merito inè il suo essere con i piedi per terra e prendere la vita con filosofia, senza esaltarsi troppo anche nei momenti di maggiore successo. Lo si capisce anche ora, ...Alessia Lanza èle tendenze su Twitter in Italia, ma su ogni commento non si parla d'altro. 'Si ... Ha avuto un ruolo nel video musicale della canzone 'La dolce vita' di Fedez,e Mara Sattei. Tananai testo e significato di “Quelli come noi”, seconda traccia dell’album “Rave, Eclissi” Il cantante e produttore ha pubblicato "Rave, eclissi", in cui racchiude il suo percorso fino a oggi. Tgcom24 ne ha parlato con lui ...Nonostante in classifica fosse venticinquesimo, e cioè ultimo, “Sesso occasionale” è stato tra più cantati e certificato doppio platino. Questo le ha dato sicurezza o teme che il nome di Tananai resti ...