Sci di Fondo | Federico Pellegrino è quarto in Coppa del Mondo

(Di domenica 27 novembre 2022) L'azzurroha chiuso ai piedi del podio, e quindi alposto, nella gara maschile dei 20 km ad inseguimento a tecnica libera di Ruka, in Finlandia, valida per ladel. Il successo è andato al fuoriclasse norvegese Johannes Klaebo, che aveva vinto già ieri la 10 km tecnica classica, davanti al connazionale Pal Golberg e allo svedese Calle Halfvarsson. Fra le donne ha vinto la svedese Frida Karlsson. (Ansa). (foto@FederazioneItalianaSportInvernali)