Niente scuola il sabato | ok da Pellicini FDI | “Risparmio energetico e di traffico E poi i ragazzi avrebbero un giorno in più per riposarsi dalle fatiche della settimana”

Luino Notizie

...Voglio pertanto chiedere un Suo parere circa ciò che sento sulladi oggi. Valanghe di moduli e documenti che congelano e riducono la relazione educativa in format che tutto descrivono e...Un garbato giro di pianoforte, la batteria dritta e decisa edi più: potrebbe essere l'... girare come imbambolata al luna park, un amo nella gola, ma innamorata come ai tempi nella'), l'... Niente scuola al sabato: «Risparmio energetico e vantaggi per studenti e famiglie» Mentre gli Azzurri non si qualificavano ai Mondiali del Qatar e guardano le partite da casa, un pezzo di Como si preparava a dare il meglio di sé nello stadio Al-Bayt grazie al talento di Giulia Carli ...Nelle scuole romane scoppia l'emergenza riscaldamento: sono infatti diversi gli istituti con problema alle caldaie che costringono studenti e personale a restare ore e ore a scuola con giubbotti e sci ...