L' Argentina deve ritrovare il vero Lautaro Germania in difetto | ecco quanto conta avere un centravanti

la Repubblica

Leo Messi non basta. Nonostante abbia trascinato la squadra alla vittoria per 2 - 0 sul Messico, all'serve un centravanti. E Lautaro ......Una volta il grande Paolo Valenti mi disse: L'aggettivazione in una telecronacaessere come l'... 2022, Adani on fire al gol di Messi: le reazioni sui social Messi ©LaPresseLa polemica ... Mondiali: Francia agli ottavi, l'Argentina deve battere la Polonia La Polonia batte l'Arabia Saudita, con tanto di gol di Piotr Zielinski. Il Messico cade contro l'Argentina e i colpi di Lionel Messi ed Enzo Fernandez.L'asso del Psg spinge l'Albiceleste alla vittoria contro il Messico: "Alla gente dico di avere fiducia" Un colpo perfetto di sinistro per scacciare i fantasmi intorno all' Argentina e non rovinare il ...