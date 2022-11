La resistenza delle madri dei soldati russi | la protesta che fa arrabbiare Putin

(Di domenica 27 novembre 2022) Basta con la guerra. Un gruppo didisi è unito a un'associazione di attiviste per chiedere il ritirotruppe di Mosca dall'Ucraina, lanciando una petizione online. La campagna, organizzata dal gruppo ‘femminista russa contro la guerra', coincide con la festa della mamma che ina si celebra l'ultima domenica di novembre. La petizione è pubblicata su Change.org e indirizzata ai parlamentaricommissioni competenti della Duma di Stato e del Consiglio della Federazione. L'iniziativa ha raccolto, nelle prime ore dal suo lancio, oltre 1.500 adesione. «Da nove mesi va avanti la cosiddetta ‘operazione militare speciale', che porta distruzione, dolore, sangue e lacrime», si legge nella petizione. «Tutto ciò che accade in ...

