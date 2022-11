Ischia | De Luca | “Bisogna essere chiari | in alcune aree non si può abitare”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“avere il coraggio di parlare chiaro ai cittadini, capisco che per gli amministratori non sia facile ma dobbiamo deciderci. In, per ragioni idrogeologiche, non si può” ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, a RaiNews. “Vanno demolite le case costruite sui greti dei fiumi, inidrogeologiche delicate e insostenibili, in zone a vincolo assoluto, sudemaniali o costruite da aziende della camorra. Non esiste l’abusivismo di necessità, esiste la condizione sociale di necessità, ma l’abusivismo è sempre illegale”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.