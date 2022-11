Germogliano ristoranti

Leggi su panorama

(Di domenica 27 novembre 2022) Ottime notizie per gli amanti del buon cibo: l’Italia del «fine dining» non molla e, anzi, spinge con nuove aperture dove regnano ricerca e gusto, da Nord a Sud. Ne ricordiamo alcuni. Sì, il momento è da far tremare le vene e i polsi. E sì, parlare di aperture dimentre troppi ne chiudono, può far male. Eppure è proprio questa la notizia: che il mondo del food non molla, e anzi rischia, rilancia e si reinventa in nome del buon cibo nostrano, che sa di speranza, è identitario fino al midollo e se si ferma quello addio. Locali che nascono, dunque. Sono stati circa 1.500 in Italia soltanto nel terzo trimestre di quest’anno, rivela il nuovo Osservatorio permanente sulle aperture e sui trend della ristorazione appena lanciato da TheFork. Ovviamente troppi per elencarli tutti, ma vale la pena ricordare alcuni di quelli posizionati da qualche parte tra il fine ...