Frana Ischia | si spala in strada per rimuovere fango e detriti

Nel tentativo di scansare le polemiche politiche seguite alla terribiledi, l'ex premier ha negato persino l'evidenza. Ospite su Rai3, il leader pentastellato ha asserito di non aver ...Renzi attacca "Conte dice che il provvedimento dinon era un condono. L'articolo 25 del suo decreto legge parla esplicitamente di procedure per il condono ad. Giuseppe Conte si deve ...Sono stati impegnati tutta la notte i soccorritori al lavoro per trovare i dispersi della frana che ha investito Casamicciola, sull'isola d'Ischia, all'alba di ieri. Sono 11, secondo quanto riferito ...Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato della situazione edilizia a Ischia e della fragilità idrogeologica del territorio dopo la tragica frana di ieri: " Le persone devono ca ...