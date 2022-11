Frana Casamicciola | al momento due le vittime recuperate

E' stata recuperata la salma di una terza vittima dell'alluvione di. Nella zona di via Celario i soccorritori che da alcune ore scavano a mano hanno ... di una casa travolta dalla. ...Eleonora la prima vittima, 'persone bloccate in casa'a Ischia, Salvini annuncia 8 morti e Piantedosi smentisce: cosa è successo Il maltempo devasta Ischia, alatrascina via ...«Purtroppo di fronte a questa tragedia non ci sono parole. Non posso che esprimere tutta la mia vicinanza alle vittime e alla comunità. Non posso che pregare per chi non c'è più e perché si riescano a ...Si era accorta della tragedia imminente Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della tragedia di Casamicciola, ed aveva chiesto aiuto. Secondo quanto si è appreso, infatti, poco prima che il f ...