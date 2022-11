Frana a Ischia | De Luca “Demolire alloggi costruiti in zone a rischio”

(Di domenica 27 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Come Regione abbiamo chiesto lo stato di calamità, la nomina di un commissario di governo per l'aspetto idrogeologico e risorse aggiuntive per completare questo intervento, rispetto a quelle stanziate dalla Regione Campania. Servono politiche di medio-lungo periodo, stanziamenti imponenti, ultradecennali, apparati pubblici che funzionano, e norme di semplificazione radicale”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a Rainews24, a proposito della situazione a. “Bisogna avere il coraggio di parlare chiaro ai cittadini, non è facile ma dobbiamo decidere: in alcuneper ragioni idrogeologiche non si può tornare ad abitare. La nostra proposta – ha spiegato – è chiara e semplice: bisognaglisui greti dei fiumi, in ...

16.50, tratte in salvo tre persone Una famiglia di 3 persone intrappolata da ieri mattina all'interno della propria abitazione in zona Celario coinvolta nelladi Casamicciola, è stata tratta in ..., così si è salvato l'uomo sommerso nel fango. Una testimone: 'Intrappolata in casa' Appello del sindaco E quella casa appesa, non sarebbe la sola in pericolo. 'In tutta questa ...ROMA (ITALPRESS) – I soccorritori hanno trovato il corpo di una terza vittima della frana che ieri ha colpito Casamicciola a Ischia. Dal fango sarebbe stata estratta la salma di una donna bulgara di 5 ...ISCHIA - Recuperate le salme di quattro vittime della frana che ieri ha colpito il comune di Casamicciola, ad Ischia. Chi sono le vittime Nella zona di ...