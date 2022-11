Coppa Davis | Volandri spiega la scelta di Berrettini | “Sonego non riusciva ad allacciarsi le scarpe… Non potevo chiedere di più ai miei ragazzi”

(Di domenica 27 novembre 2022) Anche il giorno dopo la sconfitta contro il Canada nella semifinale di2022 fa male. Ragionando a mente lucida, era però difficiledi più all’Italia, che è arrivata a questo appuntamento di fine stagione tra i tanti acciacchi dei suoi giocatori e anche a Malaga ha avuto dei problemi in tal senso, visto l’infortunio subito dal doppista Simone Bolelli. Intervenuto davanti ai microfoni di Sky subito dopo la fine della partita, il capitano dell’Italia Filippoha affermato: “Nonostante venerdì sia rimasto a riposo, Simone (Bolelli, ndr) oggi era indisponibile per il doppio. C’era il grande rischio che non finisse la partita. Quindi ho chiesto a Matteo di provarci e nonniente di più di quello che ho già chiesto ai”. Il ...

