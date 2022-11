(Di domenica 27 novembre 2022) Col volto coperto e su un motorino rubato imboccano via Toledo, la via dello shopping nel cuore di. I carabinieri li intercettano, hanno 17 e 18 anni. Il più grande, forse per quello che gli ...

Agenzia ANSA

volto coperto e su un motorino rubato imboccano via Toledo, la via dello shopping nel cuore di ...carabinieri definiscono "un delirio di onnipotenza" sale in piedi sul ciclomotore brandendo un...... specie nei 'ColloquiPadre', in cui risponde alle lettere dei lettori. Lo vedo tutti i ... E arriviamo allo scoop su Frate. 'Siamo nel giugno del 1978, nel pieno del processo al nucleo storico ... Col mitra nel centro di Napoli. Parte un colpo,nessun ferito Col volto coperto e su un motorino rubato imboccano via Toledo, la via dello shopping nel cuore di Napoli. I carabinieri li intercettano, hanno 17 e 18 anni. Il più grande, forse per quello che gli st ...Col volto coperto e su un motorino rubato imboccano via Toledo, la via dello shopping nel cuore di Napoli. I carabinieri li intercettano, hanno 17 e 18 anni. (ANSA) ...