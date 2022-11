Cassano su Richarlison | «Non cambio idea e sono coerente | se uno è scarso resta scarso»

(Di domenica 27 novembre 2022) Antonio, ex attaccante, ha parlato delle pzioni dicon la maglia del Brasile. Ecco le sue dichiarazioni Antonio, ex giocatore, ha parlato a Rai 1. PAROLE – «Non l’ha mai presa ha fatto gol di stinco. Ha sbagliato lo stop e ha fatto un gol clamoroso, non: se uno è». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Antonio, ex attaccante, ha parlato delle prestazioni dicon la maglia del Brasile. Ecco le sue dichiarazioni Antonio, ex giocatore, ha parlato a Rai 1. PAROLE - "Non l'ha mai presa ...Ora, dopo i due gol direalizzati alla Serbia,conferma il giudizio: " Il Brasile ha 25 calciatori stupendi, ma gli manca una cosa sola. Siccome sono una persona che non rinnega ... Cassano insiste su Richarlison: "Un gol di stinco e uno stop sbagliato, resta una pippa" Ha detto facendo riferimento alla gara contro la Serbia. Non contento della spettacolare doppietta contro la Serbia di Richarlison, contro delle critiche piovutegli addosso per le ultime dichiarazioni ...Antonio Cassano, ex attaccante, ha parlato delle prestazioni di Richarlison con la maglia del Brasile. Ecco le sue dichiarazioni Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato a Rai 1. PAROLE – «Non l’ha m ...