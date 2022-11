Ultime Notizie Roma del 26-11-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo ad Ischia un’apertura sono ottimo a piacerti per la frana ha detto il Ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini Ci sono i soccorritori che lavorano in condizioni difficili ha concluso se è curato E protetto Questo è il paese più bello del mondo Al momento non abbiamo morti accertati ha detto perfetto di Napoli parlando alla stampa per fare il punto sulla situazione il nucleo familiare con il neonato è stato ritrovato in procinto di andare in ospedale le strutture sanitarie sono state attivate da subito al momento aggiunto Palomba i dispetti sono 12 Casamicciola si stima che siano almeno 30 le famiglie intrappolate nelle proprie cade e che sono senza acqua e senza luce si tratta in totale di circa 100 persone che devono essere ancora raggiunte la ...