Sale | nemico del cuore e delle gambe | ecco il limite massimo e perché però non va eliminato del tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Il suo nome vero è cloruro di sodio, ma tutti lo chiamano. Va maneggiato con cura, nel senso che arricchire troppo i cibi di sodio puro, che è poi quello che comunemente compriamo per insaporire i cibi, potrebbe nuocere alla salute. Il, infatti, è già presente nella maggior parte degli alimenti che portiamo a tavola, sopratquelli industriali. Dunque, meglio fare attenzione. L'Oms raccomanda di non superare 5 grammi al giorno, pari a un cucchiaino da caffè. Esagerando, si rischia l'ipertensione arteriosa e la ritenzione idrica che si trasforma in cellulite. Al contrario, la carenza assoluta può condurre persino alla morte. Per una vita pepata ma salutare, il trucco è di evitare cibi precotti o portare la saliera a tavola e preferire i gusti naturali degli alimenti arricchendoli erbe e limone.