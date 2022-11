Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 26 novembre 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 26 novembre 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 24, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 61 (99) 50 (87) 81 (84) 87 (64) 64 (53) Cagliari: 54 (99) 14 (68) 15 (64) 43 (62) 40 (53) Firenze: 82 (73) 40 (61) 49 (59) 26 (48) 81 (47) Genova: 24 (121) 61 (57) 26 (56) 87 (56) 47 (48) Milano: 59 (153) 75 (97) 11 (92) 46 (89) 72 (87) Napoli: 85 (87) 79 (78) 42 (75) 24 (72) 87 (60) Palermo: 6 (63) 85 (62) 71 (62) 45 (59) 49 (55) Roma: 23 (98) 66 (70) 31 (60) 55 (53) 20 (51) Torino: 47 (61) 77 (59) ...

e 10eLotto , estrazioni di sabato 26 novembre 2022 : solo su Leggo.it tutti i numeri vincenti, con il jackpot delche oggi ammonta a 315,7 milioni di euro , il più ...... maltempo travolge case: disperse tredici persone 26 Novembre Oroscopo del Giorno Oroscopo Branko Sabato 26 Novembre 2022: Capricorno sereno 26 Novembre Estrazioni del, dele del ...Comiso fortunata al SuperEnalotto. Nel concorso del 24 novembre, come riporta Agipronews, è stata registrata una grossa vincita presso il tabacchi di via Livatino 19/A a Comiso. In Sicilia, nei fatti, ...Giovedì 24 novembre appuntamento con le estrazioni di Lotto e Superenalotto. Anche oggi nessun "6", nè "5+1". Il jackpot per il "6" sale a 315.700.000,00. L'attesa per la vincita dura da un anno e ...