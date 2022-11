LIVE Tunisia-Australia 0-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.54che parte bene ed arriva al vantaggio con la rete di Duke, nel finale ditempo lasfiora il pareggio. A tra poco per il secondo45+5?iltempo,0-1. 45+4 Ultimo giro d’orologio. 45+2? Msaki sfiora il pareggio con un tiro dalla corta distanza. 45? Ci saranno cinque minuti di recupero 43? Duke di testa non trova la porta. 41? Tra poco ci sarà la segnalazione del recupero. 39? Si cominciano a scaldare gli uomini delle panchine. 37?che non riesce a rendersi pericolosa. 35? Msakni viene fermato dalla difesana. 33? Sbaglia il controllo Jebeli. 31? Nervosismo sulla ...

AL WAKRAH (QATAR) - Una sfida già decisiva quella trae Australi a, che si sfidano oggi (sabato 26 novembre, ore 11) allo stadio 'Al Janoub' di Al Wakrak nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D ai Mondiali in Qatar. Una grande ...All'Al Janoub Stadium, il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Australia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Janoub Stadium va in scena il match valido per la seconda giornata del Mondiale in Qatar trae ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’episodio chiave della moviola del match tra Tunisia e Australia, valido per la seconda giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà il tedesco Siebert.