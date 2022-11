LIVE – Argentina-Messico 2-0 | Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 26 novembre 2022) Ladi, match valido per la seconda giornata dei gironi deidi. Appuntamento cruciale per un intero paese che sa che in caso di risultato negativo si rischia la clamorosa eliminazione. Non ha vinto all’esordio nemmeno il Tricolor che dunque vuole rifarsi contro una rivale di grande prestigio. Si parte alle ore 20 di sabato 26 novembre, chi vincerà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-0 (64? Messi, 87? Fernandez) 90? – Sei i minuti di recupero decisi da Orsato. 89? – Ammonito Alvarado. 87? – Golazo del neo entrato, che riceve da Messi, entra in area e, dopo una ...