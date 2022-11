Il congresso Dem Chi ci sarà con Nardella E Lotti incontra Giani - Cronaca - lanazione.it

La Repubblica

Sindaco, amministratori e associazioni a Roma per 'Idea Pd'. Interventi di cinque minuti. Mentre si aspetta la decisione del ...Il consigliere uscentenon si ricandida e spiega a Il Messaggero le ragioni della scelta: 'La ... E quindi mi impegnerò nele sosterrò i candidati di questa provincia'. Nel Partito ... Congresso Dem, Carlo Galli: "Qui il Pd resiste, ma non lasceranno che tutta la partita si giochi in regione” RIETI - Parte, per il Pd, la corsa di Alessio d’Amato allo scranno più alto della Regione, ma in questa battaglia politica non ci sarà Fabio Refrigeri. Il consigliere ...Al momento è un’idea, ferma allo stato dei sondaggi interni al Partito Democratico: Enzo Amendola candidato segretario. Le voci si sono ...