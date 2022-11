(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutta sorpresa questa mattina presso un istituto scolastico superiore della città. Si è verificata una caduta di un pezzo diin alcune classi nell’edificio scolastico delScientifico Rummo di Benevento al Rione Libertà in zona stadio. Probabilmente, adid’acqua che si sarebbe verificata, a quanto si apprende, da alcune condotte dell’impianto di riscaldamento che avrebbero determinato un versamento di liquido che poi è tracimato nelle mura. Da lì, sarebbe stato determinato il distacco di alcune mattonelle. Fortunatamente, non si lamenta alcun danno alle persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

E dice molto anche di ciò che succede nei paesi autoritari quando le democrazie con cui si rapportano a un certo punto si distraggono,, decidono di sacrificare dei piccolidi libertà in ...... laddove i partecipanti alla cena precedenteil posto a Edward Norton, nei panni di un eccentrico miliardario ispirato aigrossi della Silicon Valley, e ai membri della sua cerchia più ... Cedono pezzi di solaio al Liceo 'Rummo': un'infiltrazione la presumibile causa L’intonaco cede e calcinacci cadono a terra nella stazione della metro A di Giulio Agricola, fra l’entrata e la banchina ...Il probabile rinnovo di Milan Skriniar non cambierebbe di molto la situazione: l’Inter dovrà comunque cedere un big per questioni di bilancio. I bonus ottenuti ...