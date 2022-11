Calcio | Lewandowski segna il tanto atteso primo goal ai Mondiali | la commozione del polacco

(Di sabato 26 novembre 2022) Ci sono volute cinque partite, 442 minuti e tante, tantissime occasioni, ma alla fine Robertè riuscito a marcare il suoin un Mondiale. Latura è arrivata all’82° minuto della partita odierna, vinta con il punteggio di 2-0 contro l’Arabia Saudita. Unche ha permesso ai polacchi sostanzialmente di chiudere una partita giocata in maniera poco brillante nonostante il risultato. Dopo l’1-0 di Zielinski, l’Arabia aveva avuto anche un rigore a favore per portare la partita in pareggio, ma Salem Al Dawsari si è lasciato parare l’esecuzione, proprio come accaduto allo stessonella partita d’esordio di questi2022 contro il Messico., Polonia vittoriosa contro l’Arabia Saudita nei ...

Un gol di Duke permette all'Australia di battere (0 - 1) la Tunisia. Alle 20 Argentina - Messico: Messi è spalle al ...