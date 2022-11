1 italiano su 2 passa in media oltre 6 mesi della sua vita a pulire il bagno

(Di sabato 26 novembre 2022) 6 italiani su 10 rimanderebbero volentieri i lavori domestici, ma, nonostante la pulizia delsvetti al terzo posto tra i mestieri “casalinghi” più odiati, il 46% degli abitanti del nostro Paese indedica a questa attività 90 minuti alla settimana, che, in un arco di tempo di 60 anni, si traduce in 195 giornipropriadestinati alla curastanza da. È questa la fotografia scattata dall’indagine condotta da Taskrabbit che ha analizzato il rapporto degli italiani con le faccende domestiche quotidiane. Inil 41% degli italiani impiega 90 minuti alla settimana perre l’aspirapolvere e lavare il pavimento, il 40% trascorre lo stesso arco di tempo a riordinare gli armadi e la dispensa in cucina, il 39% a fare il ...

