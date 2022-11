Spal | Celia | ' Serve più continuità Con De Rossi ci esprimiamo al meglio'

(Di venerdì 25 novembre 2022) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/...

TUTTO mercato WEB

tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "......Emmanu (Brescia) IOVINE Alessio (Como) MORO Luca (Frosinone) MULATTIERI Samuele (Frosinone) NAGY Adam (Pisa) PARIGINI Vittorio (Como) SABELLI Stefano (Genoa) PRIMA SANZIONERaffaele () DE ... SPAL, Celia: "Ci è mancata continuità, ma con De Rossi iniziamo a esprimerci al meglio" "Spal, sulla fascia i lavori sono ancora in corso", titola il Resto del Carlino. De Rossi ha individuato in Dickmann un titolarissimo.De Rossi ha individuato in Dickmann un titolarissimo sulla destra, mentre a sinistra resiste il ballottaggio tra Tripaldelli e Celia ...