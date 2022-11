Soffia il vento d’Argentina

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Oggi, così come due anni fa, fa sempre un certo effetto pensarci. Fa strano realizzare che si ricordi, con immutata commozione, la scomparsa di chi ha praticamente sovvertito ogni regola convenzionale, dando speranza ai vinti per dare loro il trono dei vincitori. Così si può definire Diego Armando Maradona: l’Artista sui generis del mondo del calcio, per cui sono sprecati i più disparati gradi di comparazione. Prima Maradona e poi il resto. A Napoli, ma non solo. È la legge non scritta che da decenni regna su ogni tappeto verde, di ogni angolo del mondo. Un comandamento in uno stadio che oggi porta il suo nome, teatro e scrigno del desiderio più grande di tutti, che soltanto lui è riuscito a plasmare in realtà. Giusto per dare la misura di un’impresa che mai come quest’anno sembra essersi tramutata in vera e propria occasione (scaramanzia a parte). Sogno ormai declinato di ...