Scudetto Serie A | Bernardeschi esalta la Juve e snobba il Napoli | poi parla di Kvaratskhelia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Federicovede unatotalmente in corsa per la vittoria delloinA con rimonta sul. Lantus di Allegri con le ultime sei vittoria consecutive ha recupero zero punti sulcapolista, che continua ad avere dieci punti di vantaggio sui bianconeri al terzo posto e otto sul Milan al secondo posto. Senza i clamorosi episodi arbitrali durante la sfida tra Milan e Fiorentina, i punti di vantaggio sui rossoneri potevano essere anche di più. Ma questa è un’altra storia. Eppure nonostante le distanze siano ampie sembra che lantus sia col fiato sul collo della squadra di Spalletti. Tutti credono in una clamorosa rimonta bianconera, con ilche si fermerà di colpo alla ripresa della ...

Sky Sport

Juve, senti Bernardeschi : 'Rimontapossibile con Chiesa '. Il fratello di Kean: 'Ha ... Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ...Kalulu insieme a Tomori ha formato la coppia che ha permesso al Milan di vincere loe Maldini non ha intenzione di dividerli , anche perché il pur ottimo Kjaer a marzo compirà 34 anni e non ... Serie A, la classifica finale secondo un algoritmo: chi vincerà lo scudetto Marco Rossi, allenatore italiano e attuale commissario tecnico dell'Ungheria, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, nella quale ha trattato vari ...Adrian Ricchiuti, ex calciatore del Genoa ed attuale allenatore, è intervenuto a”1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, e ha parlato del Napoli di Spalletti in chiave scud ...